Суддю-перебіжчицю з Криму судитимуть за держзраду

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Апеляційного суду АРК, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури автономії.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Апеляційного суду АР Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що "громадянка України, будучи суддею Апеляційного суду АР Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта".

"Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, у складі незаконно створеного "Верховного суду Республіки Крим Російській Федерації" ухвалювала "судові рішення" у справах за російським законодавством", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, Верховний Суд призначив до розгляду справу ексдепутата з Криму Ганиша.

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