Верховний Суд призначив до розгляду справу ексдепутата з Криму Ганиша

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховний Суд призначив на 21 липня розгляд касаційних скарг захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша щодо оскарження рішення Київського апеляційного суду, який залишив у силі вирок попередньої інстанції про позбавлення волі до 12 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу ВС.

“Закінчити підготовку і призначити касаційний розгляд кримінального провадження за касаційними скаргами захисників Мишка О. В. та Шадріна О. С. на вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 19 листопада 2018 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 30 січня 2020 року щодо Особа_1 в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду на 21 липня 2020 року о 10:00”, - йдеться в постанові судді Валентини Щепоткіної.

Вказано, що учасникам судового провадження потрібно повідомити про дату, час та місце касаційного розгляду. Участь захисника є обов’язковою, а ухвала оскарженню не підлягає.

Повідомляється, що проведені підготовчі дії, передбачені ч. 1 ст. 430 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 26 травня Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша щодо оскарження рішення Київського апеляційного суду.

Раніше Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша. Київський апеляційний суд залишив у силі вирок, яким колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

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