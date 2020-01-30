Суд залишив в силі вирок щодо ексдепутата парламенту АР Крим Ганиша
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Київський апеляційний суд залиши в силі вирок, яким колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури АР Крим і залишив в силі вирок Дніпровського районного суду м. Київа, яким депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду", - сказала Діденко.
Як повідомлялося, Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.