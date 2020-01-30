Суд оставил в силе приговор в отношении экс-депутата парламента АР Крым Ганыша
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Киевский апелляционный суд оставили в силе приговор, которым бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры АР Крым и оставил в силе приговор Днепровского районного суда г. Киева, которым депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену", - сказала Диденко.
Как сообщалось, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.