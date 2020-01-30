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Суд оставил в силе приговор в отношении экс-депутата парламента АР Крым Ганыша

Киев • УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Киевский апелляционный суд оставили в силе приговор, которым бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Суд оставил в силе приговор в отношении экс-депутата парламента АР Крым Ганыша

"Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры АР Крым и оставил в силе приговор Днепровского районного суда г. Киева, которым депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену", - сказала Диденко.

Как сообщалось, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

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