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Верховный Суд назначил к рассмотрению дело экс-депутата из Крыма Ганыша

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховный Суд назначил на 21 июля рассмотрение кассационных жалоб защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша об обжаловании решения Киевского апелляционного суда, который оставил в силе приговор предыдущей инстанции о лишении свободы на 12 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление ВС.

"Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства по кассационным жалобам защитников Мышка А. В. и Шадрина А. С. на приговор Днепровского районного суда города Киева от 19 ноября 2018 года и постановление Киевского апелляционного суда от 30 января 2020 года в отношении Лицо_1 в Кассационном уголовном суде Верховного Суда на 21 июля 2020 в 10:00", - говорится в постановлении судьи Валентины Щепоткиной.

Указано, что участникам судебного производства нужно сообщить о дате, времени и месте кассационного рассмотрения. Участие защитника является обязательным, а постановление обжалованию не подлежит.

Сообщается, что проведены подготовительные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 430 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 26 мая Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша об обжаловании решения Киевского апелляционного суда.

Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша. Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, которым бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

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