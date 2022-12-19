Суданские силы применили слезоточивый газ на митинге против мирного соглашения после переворота
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Суданские силы безопасности в понедельник применили слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме, выступивших против предварительного соглашения, направленного на прекращение кризиса, спровоцированного прошлогодним военным переворотом, сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Тысячи продемократических активистов вышли на улицы столицы Судана, чтобы отвергнуть соглашение, подписанное военными и гражданскими лидерами 5 декабря, которое критики назвали "расплывчатым".
Власти Судана объявили понедельник государственным праздником, и силы безопасности перекрыли ведущие в столицу мосты.
Протестующие размахивали суданскими флагами и несли плакаты с изображениями людей, убитых во время демонстраций против переворота с октября 2021 года.
"Мы не примем ничего, кроме гражданского правительства", – заявили протестующие. Другие призывали военных возвратиться "в казармы".
Позже силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, сообщили корреспонденты AFP.
Дополнение
Демонстрация в понедельник совпала с четвертой годовщиной начала многомесячных массовых протестов, в результате которых в апреле 2019 года был свергнут давний автократ Омар аль-Башир.
За три десятилетия правления Башира был недолгий переход к гражданскому правлению, который был прерван в октябре 2021 года, когда командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавил переворот, усилив политические и экономические беспорядки в Судане.
После переворота в Судане проходят почти еженедельные протесты.
По словам медиков, выступающих за демократию, в ходе репрессий погибли по меньшей мере 122 человека и тысячи получили ранения.
Соглашение между военачальниками и многочисленными гражданскими группировками было первым компонентом запланированного двухэтапного политического процесса, но критики говорят, что ему не хватает конкретики и сроков.