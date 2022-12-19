Суданські сили застосували сльозогінний газ на мітингу проти мирної угоди після перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Суданські сили безпеки в понеділок застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Хартумі, які виступили проти попередньої угоди, спрямованої на припинення кризи, спровокованої торішнім військовим переворотом, повідомляє AFP, передає УНН.
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Тисячі продемократичних активістів вийшли на вулиці столиці Судану, щоб відкинути угоду, підписану військовими та цивільними лідерами 5 грудня, яку критики назвали "розпливчастою".
Влада Судану оголосила понеділок державним святом, і сили безпеки перекрили мости, що ведуть до столиці.
Протестувальники розмахували суданськими прапорами та несли плакати із зображеннями людей, убитих під час демонстрацій проти перевороту з жовтня 2021 року.
"Ми не приймемо нічого, крім цивільного уряду", - заявили протестуючі. Інші закликали військових повернутися "до казарм".
Пізніше сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, повідомили кореспонденти AFP.
Доповнення
Демонстрація у понеділок збіглася з четвертою річницею початку багатомісячних масових протестів, внаслідок яких у квітні 2019 року було повалено давнього автократа Омара аль-Башира.
За три десятиріччя правління Башира був недовгий перехід до цивільного правління, який був перерваний у жовтні 2021 року, коли командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан очолив переворот, посиливши політичні та економічні заворушення в Судані.
Після перевороту в Судані проходять майже щотижневі протести.
За словами медиків, які виступають за демократію, в ході репресій загинули щонайменше 122 особи та тисячі отримали поранення.
Угода між воєначальниками та численними цивільними угрупованнями була першим компонентом запланованого двоетапного політичного процесу, але критики кажуть, що йому не вистачає конкретики та термінів.