Суданські сили застосували сльозогінний газ на мітингу проти мирної угоди після перевороту

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20625 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53290 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 92182 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 142931 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 167787 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 344367 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219263 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193332 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328281 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459022 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 39460 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 38262 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 32332 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 30149 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 32369 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 344367 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328281 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545858 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676627 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77120 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114220 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199255 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225281 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218286 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Суданські сили застосували сльозогінний газ на мітингу проти мирної угоди після перевороту

Суданські сили застосували сльозогінний газ на мітингу проти мирної угоди після перевороту

Київ • УНН

 • 424744 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Суданські сили безпеки в понеділок застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Хартумі, які виступили проти попередньої угоди, спрямованої на припинення кризи, спровокованої торішнім військовим переворотом, повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Тисячі продемократичних активістів вийшли на вулиці столиці Судану, щоб відкинути угоду, підписану військовими та цивільними лідерами 5 грудня, яку критики назвали "розпливчастою".

Влада Судану оголосила понеділок державним святом, і сили безпеки перекрили мости, що ведуть до столиці.

Протестувальники розмахували суданськими прапорами та несли плакати із зображеннями людей, убитих під час демонстрацій проти перевороту з жовтня 2021 року.

"Ми не приймемо нічого, крім цивільного уряду", - заявили протестуючі. Інші закликали військових повернутися "до казарм".

Пізніше сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, повідомили кореспонденти AFP.

Доповнення

Демонстрація у понеділок збіглася з четвертою річницею початку багатомісячних масових протестів, внаслідок яких у квітні 2019 року було повалено давнього автократа Омара аль-Башира.

За три десятиріччя правління Башира був недовгий перехід до цивільного правління, який був перерваний у жовтні 2021 року, коли командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан очолив переворот, посиливши політичні та економічні заворушення в Судані.

Після перевороту в Судані проходять майже щотижневі протести.

За словами медиків, які виступають за демократію, в ході репресій загинули щонайменше 122 особи та тисячі отримали поранення.

Угода між воєначальниками та численними цивільними угрупованнями була першим компонентом запланованого двоетапного політичного процесу, але критики кажуть, що йому не вистачає конкретики та термінів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41