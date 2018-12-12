Суд обязал порноактрису выплатить Трампу 293 тыс долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В США федеральный судья постановил, что порноактриса Сторми Дэниелс, которая судилась с президентом США Дональдом Трампом, должна возместить главе государства судебные издержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Buzzfeed.
“Адвокаты Трампа просили 778 тысяч долларов — 389 тысяч долларов на оплату юридических услуг и 389 тысяч долларов — на санкции, — но окружной судья США Джеймс Отеро решил, что запрос был чрезмерным”, — говорится в сообщении издания.
По словам адвоката президента Чарльза Хардер, такое решение является “полной победой” Трампа и “полным поражением” порноактрисы.
В ответ представитель интересов Дэниелс Майкл Авенатти заявил, что глава государства и его адвокат “несут полный бред” и получили только половину указанной суммы, так как их требования были “чрезмерными и недопустимыми”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшая модель журнала Playboy заявила, что Трамп изменял с ней жене в 2006-2007 годах
Напомним, Стефани Клиффорд в марте текущего года констатировала, что получила от Коэна 130 тиcяч долларов США в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовниц, не передавать никому sms-переписку и фотографии миллиардера. Исключение сделано для узкой группы лиц, которым женщина успела рассказать о связи с магнатом. Истец обвиняет юриста Трампа в том, что он в феврале текущего года пытался в судебном порядке заставить экс-порноактрису соблюдать соглашения и не давать сенсационные интервью СМИ об интрижке с нынешним главой американской администрации.
Первой о 130 000 долларов сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Коэн заплатил эти деньги Клиффорд за месяц до президентских выборов в США 2016 года, чтобы женщина скрыла факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это был внебрачную связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.