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Суд обязал порноактрису выплатить Трампу 293 тыс долларов

Киев • УНН

 • 9561 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В США федеральный судья постановил, что порноактриса Сторми Дэниелс, которая судилась с президентом США Дональдом Трампом, должна возместить главе государства судебные издержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Buzzfeed.

Суд обязал порноактрису выплатить Трампу 293 тыс долларов

“Адвокаты Трампа просили 778 тысяч долларов — 389 тысяч долларов на оплату юридических услуг и 389 тысяч долларов — на санкции, — но окружной судья США Джеймс Отеро решил, что запрос был чрезмерным”, — говорится в сообщении издания.

По словам адвоката президента Чарльза Хардер, такое решение является “полной победой” Трампа и “полным поражением” порноактрисы.

В ответ представитель интересов Дэниелс Майкл Авенатти заявил, что глава государства и его адвокат “несут полный бред” и получили только половину указанной суммы, так как их требования были “чрезмерными и недопустимыми”.

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Напомним, Стефани Клиффорд в марте текущего года констатировала, что получила от Коэна 130 тиcяч долларов США в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовниц, не передавать никому sms-переписку и фотографии миллиардера. Исключение сделано для узкой группы лиц, которым женщина успела рассказать о связи с магнатом. Истец обвиняет юриста Трампа в том, что он в феврале текущего года пытался в судебном порядке заставить экс-порноактрису соблюдать соглашения и не давать сенсационные интервью СМИ об интрижке с нынешним главой американской администрации.

Первой о 130 000 долларов сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Коэн заплатил эти деньги Клиффорд за месяц до президентских выборов в США 2016 года, чтобы женщина скрыла факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это был внебрачную связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.

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