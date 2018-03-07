NBC: екс-порноакторка просить суд анулювати договір про нерозголошення її зв'язку з Дональдом Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишня американська порноакторка, режисер і сценарист порнофільмів Стефані Кліффорд (відома також як Стормі Деніелс) подала у вівторок позов із вимогою визнати недійсною угоду, що зобов'язує її зберігати у таємниці інтимний зв'язок з Дональдом Трампом, який мав місце більше 10 років тому. Підставою для такого кроку стала відсутність у документі підпису нинішнього президента США, повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію NBC.
Стормі Деніелс виклала основні положення позову, який подала до Верховного суду Лос-Анджелеса. Позивач представила оригінали документа і додатка до нього, датовані 28 жовтня 2016 року. В основній угоді є підписи юридичного консультанта Трампа Майкла Коена і самої Кліффорд, яка фігурує під вигаданим ім’ям Пеггі Петерсон, а також пробіл під іншим вигаданим ім’ям Девіда Деннісона. У додатку уточнюється, що під ним ховається діючий президент США, чий підпис відсутній в обох документах.
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Кліффорд констатувала, що отримала від Коена 130 тиc. доларів США в обмін на зобов’язання не розкривати конфіденційні дані стосовно Трампа і його коханок, не передавати нікому sms-листування і фотографії мільярдера. Виняток зроблено для вузької групи осіб, яким жінка встигла розповісти про зв’язки з магнатом. Позивач звинувачує юриста Трампа в тому, що він у лютому поточного року намагався в судовому порядку примусити екс-порноакторку дотримуватися угоди і не давати сенсаційні інтерв’ю ЗМІ про інтрижку з нинішнім главою американської адміністрації.
Першою про 130 тис. доларів повідомила в кінці січня газета The Wall Street Journal. Вона стверджувала, що Коен заплатив ці гроші Кліффорд за місяць до президентських виборів у США 2016 року, аби жінка приховала факт своєї інтимної зустрічі з Трампом у липні 2006 року. Газета акцентувала увагу на тому, що це був позашлюбний зв’язок, так як весілля бізнесмена і Меланії Трамп відбулася в 2005 році.