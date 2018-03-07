NBC: экс-порноактриса просит суд аннулировать договор о неразглашении её связи с Дональдом Трампом

Сторми Дэниэлс изложила основные положения иска, который подала в Верховный суд Лос-Анджелеса. Истец представила оригиналы документа и приложения к нему, датированные 28 октября 2016. В основном соглашении есть подписи юридического консультанта Трампа Майкла Коэна и самой Клиффорд, которая фигурирует под вымышленным именем Пегги Петерсон, а также пробел под другим вымышленным именем Дэвида Деннисона. В приложении уточняется, что под ним скрывается действующий президент США, чья подпись отсутствует в обоих документах.

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Клиффорд констатировала, что получила от Коэна 130 тыc. долларов США в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах, не передавать никому sms-переписку и фотографии миллиардера. Исключение сделано для узкой группы лиц, которым женщина успела рассказать о связи с магнатом. Истец обвиняет юриста Трампа в том, что он в феврале текущего года пытался в судебном порядке заставить экс-порноактрису соблюдать соглашения и не давать сенсационные интервью СМИ об интрижке с нынешним главой американской администрации.

Первой о 130 тыс. долларов сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Коэн заплатил эти деньги Клиффорд за месяц до президентских выборов в США 2016 года, чтобы женщина скрыла факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это был внебрачную связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.