Суд зобов'язав порноакторку виплатити Трампу 293 тис доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У США федеральний суддя ухвалив, що порноакторка Стормі Деніелс, яка судилась з президентом США Дональдом Трампом повинна відшкодувати главі держави судові витрати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Buzzfeed.
“Адвокати Трампа просили 778 тисяч доларів — 389 тисяч доларів на оплату юридичних послуг і 389 тисяч доларів — на санкції, — але окружний суддя США Джеймс Отеро вирішив, що запит був надмірним”, — йдеться у повідомленні видання.
За словами адвоката президента Чарльза Хардер, таке рішення є “повною перемогою” Трампа і “повною поразкою” порноакторки.
У відповідь адвокат, що представляє інтереси Деніелс Майкл Авенатті заявив, що глава держави і його адвокат “несуть повну маячню” і отримали тільки половину зазначеної суми, бо їх вимоги були “надмірними і неприпустимими”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишня модель журналу Playboy заявила, що Трамп зраджував з нею дружині в 2006-2007 роках
Нагадаємо, Стефані Кліффорд у березні поточного року констатувала, що отримала від Коена 130 тиc доларів США в обмін на зобов’язання не розкривати конфіденційні дані стосовно Трампа і його коханок, не передавати нікому sms-листування і фотографії мільярдера. Виняток зроблено для вузької групи осіб, яким жінка встигла розповісти про зв’язки з магнатом. Позивач звинувачує юриста Трампа в тому, що він у лютому поточного року намагався в судовому порядку примусити екс-порноакторку дотримуватися угоди і не давати сенсаційні інтерв’ю ЗМІ про інтрижку з нинішнім главою американської адміністрації.
Першою про 130 тисяч доларів повідомила в кінці січня газета The Wall Street Journal. Вона стверджувала, що Коен заплатив ці гроші Кліффорд за місяць до президентських виборів у США 2016 року, аби жінка приховала факт своєї інтимної зустрічі з Трампом у липні 2006 року. Газета акцентувала увагу на тому, що це був позашлюбний зв’язок, бо весілля бізнесмена і Меланії Трамп відбулася в 2005 році.