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Суд зобов'язав порноакторку виплатити Трампу 293 тис доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У США федеральний суддя ухвалив, що порноакторка Стормі Деніелс, яка судилась з президентом США Дональдом Трампом повинна відшкодувати главі держави судові витрати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Buzzfeed.

Суд зобов'язав порноакторку виплатити Трампу 293 тис доларів

“Адвокати Трампа просили 778 тисяч доларів — 389 тисяч доларів на оплату юридичних послуг і 389 тисяч доларів — на санкції, — але окружний суддя США Джеймс Отеро вирішив, що запит був надмірним”, — йдеться у повідомленні видання.

За словами адвоката президента Чарльза Хардер, таке рішення є “повною перемогою” Трампа і “повною поразкою” порноакторки.

У відповідь адвокат, що представляє інтереси Деніелс Майкл Авенатті заявив, що глава держави і його адвокат “несуть повну маячню” і отримали тільки половину зазначеної суми, бо їх вимоги були “надмірними і неприпустимими”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишня модель журналу Playboy заявила, що Трамп зраджував з нею дружині в 2006-2007 роках

Нагадаємо, Стефані Кліффорд у березні поточного року констатувала, що отримала від Коена 130 тиc доларів США в обмін на зобов’язання не розкривати конфіденційні дані стосовно Трампа і його коханок, не передавати нікому sms-листування і фотографії мільярдера. Виняток зроблено для вузької групи осіб, яким жінка встигла розповісти про зв’язки з магнатом. Позивач звинувачує юриста Трампа в тому, що він у лютому поточного року намагався в судовому порядку примусити екс-порноакторку дотримуватися угоди і не давати сенсаційні інтерв’ю ЗМІ про інтрижку з нинішнім главою американської адміністрації.

Першою про 130 тисяч доларів повідомила в кінці січня газета The Wall Street Journal. Вона стверджувала, що Коен заплатив ці гроші Кліффорд за місяць до президентських виборів у США 2016 року, аби жінка приховала факт своєї інтимної зустрічі з Трампом у липні 2006 року. Газета акцентувала увагу на тому, що це був позашлюбний зв’язок, бо весілля бізнесмена і Меланії Трамп відбулася в 2005 році.

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