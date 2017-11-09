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Суд обязал конфисковать 208 тыс. грн благотворительных взносов в поддержку "Аграрной партии" - НАПК

Суд обязал конфисковать 208 тыс. грн благотворительных взносов в поддержку "Аграрной партии" - НАПК

Киев  •  УНН

 • 8014 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева зобовьязавв конфисковать в государственный бюджет 208 тыс. грн благотворительного взноса в поддержку "Аграрной партии Украины". Об этом говорится в сообщении НАПК, передает УНН.

Согласно материалам НАПК, "Аграрная партия Украины" в ноябре 2016 получила на свои счета два взносы по 104 тыс. грн от ид ООО "Научно-технический центр "Алвиго", учредителем которого является акционерное общество "Алвиго". Установлено, что на дату осуществления взносов конечными бенефициарными владельцами АО "Алвиго" были иностранные граждане (конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) указанного юридического лица являются граждане РФ и Эстонии).

Отмечается, что "Аграрная партия Украины" полученные взносы вернула обществу. Однако, по смыслу ст. 212-15 КУоАП, нарушение установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии влечет наложение штрафа на должностных лиц юридического лица, осуществлявшие взносы, от ста до ста тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, представленной с нарушением закона.

"Апелляционный суд города Киева постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу директора ООО Научно-технический центр" Алвиго "на постановление Шевченковского районного суда г.. Киева относительно нарушения установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку" Аграрной партии Украины ". Постановлением Шевченковского районного суда директора общества признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, с наложением штрафа в 2210 гривен с конфискацией 208 тыс. гривен взноса в поддержку "Агр арной партии Украины", предоставленного с нарушением закона", - отметили в НАПК.

Как сообщал УНН, Киевский районный суд Полтавы решил конфисковать в полтавской областной организации "Арарна партия Украины" взнос в сумме 100 тыс. 800 грн по результатам рассмотрения административного протокола, составленного Назка.

 

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