Суд зобов'язав конфіскувати 208 тис. грн благодійних внесків на підтримку "Аграрної партії" - НАЗК

Відповідно до матеріалів НАЗК, “Аграрна партія України” у листопаді 2016 року отримала на свої рахунки два внески по 104 тис. грн від ід ТОВ “Науково-технічний центр “Алвіго”, засновником якого є акціонерне товариство “Алвіго”. Встановлено, що на дату здійснення внесків кінцевими бенефіціарними власниками АТ “Алвіго” були іноземні громадяни (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) зазначеної юридичної особи є громадяни РФ та Естонії).

Зазначається, що “Аграрна партія України” отримані внески повернула товариству. Проте, за змістом ст. 212-15 КУпАП, порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи, які здійснювали внески, від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої з порушенням закону.

"Апеляційний суд міста Києва постановив залишити без задоволення апеляційну скаргу директора ТОВ Науково-технічний центр “Алвіго” на постанову Шевченківського районного суду м. Києва відносно порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку “Аграрної партії України”. Постановою Шевченківського районного суду директора товариства визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, з накладенням штрафу у 2 210 гривень та конфіскацією 208 тис. гривень внеску на підтримку “Аграрної партії України”, наданого з порушенням закону", - наголосили в НАЗК.

Як повідомляв УНН, Київський районний суд Полтави вирішив конфіскувати у полтавської обласної організації "Арарна партія України" внесок у сумі 100 тис. 800 грн за результатами розгляду адміністративного протоколу, складеного НАЗК.