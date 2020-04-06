Суд снова отложил рассмотрение жалобы на приговор Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снова отложила рассмотрение по существу апелляционной жалобы на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, сегодня должно было состояться судебное заседание по делу "Краян".
"До начала судебного заседания защитниками поданы заявления о переносе рассмотрения дела в связи с продолжением действия карантинных мероприятий и невозможностью их участия в данном судебном заседании. По результатам рассмотрения представленных заявлений суд признал причины неявки уважительными и отложил судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора на 30 апреля 2020 года в 10:00", - говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила стадию рассмотрения ходатайств, заявлений и жалоб по делу о рассмотрении жалобы на приговор Труханову.
Как сообщалось, руководитель САП подал апелляционную жалобу на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".
Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".