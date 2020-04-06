Суд снова отложил рассмотрение жалобы на приговор Труханову

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снова отложила рассмотрение по существу апелляционной жалобы на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.



