Суд знову відклав розгляд скарги на вирок Труханову

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду знову відклала розгляд по суті апеляційної скарги на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.



