Суд знову відклав розгляд скарги на вирок Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду знову відклала розгляд по суті апеляційної скарги на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, сьогодні мало відбутися судове засідання у справі “Краян”.
"До початку судового засідання захисниками подано заяви про перенесення розгляду справи у зв’язку з продовженням дії карантинних заходів та неможливістю їх участі у даному судовому засіданні. За результатами розгляду поданих заяв суд визнав причини неявки поважними та відклав судовий розгляд апеляційних скарг прокурора на 30 квітня 2020 року о 10:00“,- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила стадію розгляду клопотань, заяв та скарг у справі щодо розгляду скарги на вирок Труханову.
Як повідомлялося, керівник САП подав апеляційну скаргу на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.
Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.