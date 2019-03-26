Суд снова перенес заседание в отношении экс-прокурора Суса

"(Подольский районный суд Киева перенес заседание в отношении бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса - ред.) из-за другого судебного заседания на 18 апреля", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в мае 2018 года САП направила в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт по обвинению экс-руководителя подразделения Генпрокуратуры Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).