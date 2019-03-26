Суд знову переніс засідання стосовно екс-прокурора Суса
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Судове засідання у справі екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса перенесли на 18 квітня. Про це журналісту повідомили в прес-службі Подільського райсуду Києва, передає УНН.
“(Подільський районний суд Києва переніс засідання стосовно колишнього заступника начальника Департаменту — начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса - ред.) через інше судове засідання на 18 квітня”, - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, у травні 2018 року САП скерувала до Подільського районного суду м. Києва обвинувальний акт про обвинувачення екс-керівника підрозділу Генпрокуратури Дмитра Суса у вчиненні декількох епізодів привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК України).