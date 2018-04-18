Суд заставил нардепа Святаша признать кредит "УкрСиббанка" на 30 млн грн

В документ отмечается, что в июле пришлого года суд обязал Святаша признать два кредита “УкрСиббанка” на сумму 13,6 млн грн и 16,2 млн грн.

Как сообщал УНН, в феврале текущего года Печерский районный суд Киева запретил Святашу покидать пределы Украины из-за долгов. Но защита нардепа обжаловала решение Печерского суда, и Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу, на основании того, что этот вопрос по правилам подсудности должен рассматриваться в Дзержинском суде Харькова.

Напомним, после скандальных поправок в Налоговй кодекс Украины общественники потребовали от лидера “Партії Відродження” Виталия Хомутынника сдать мандат народного депутата.