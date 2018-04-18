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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд заставил нардепа Святаша признать кредит "УкрСиббанка" на 30 млн грн

Киев • УНН

 • 9590 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народный депутат от группы “Партія Відродження” Дмитрий Святаш задолжал "УкрСиббанку" почти 30 млн грн. Об этом свидетельствует электронная декларация народного депутата, передает УНН.

Суд заставил нардепа Святаша признать кредит "УкрСиббанка" на 30 млн грн

В документ отмечается, что в июле пришлого года суд обязал Святаша признать два кредита “УкрСиббанка” на сумму 13,6 млн грн и 16,2 млн грн.

Как сообщал УНН, в феврале текущего года Печерский районный суд Киева запретил Святашу покидать пределы Украины из-за долгов. Но защита нардепа обжаловала решение Печерского суда, и Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу, на основании того, что этот вопрос по правилам подсудности должен рассматриваться в Дзержинском суде Харькова.

Напомним, после скандальных поправок в Налоговй кодекс Украины общественники потребовали от лидера “Партії Відродження” Виталия Хомутынника сдать мандат народного депутата.

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