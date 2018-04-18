Суд змусив нардепа Святаша визнати кредит "УкрСиббанка" на 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Народний депутат від групи "Партія Відродження" Дмитро Святаш заборгував "УкрСиббанку" майже 30 млн грн. Про це свідчить електронна декларація народного депутата, передає УНН.
У документ зазначається, що в липні минулого року суд зобов'язав Святаша визнати два кредити "УкрСиббанку" на суму 13,6 млн грн і 16,2 млн грн.
Як повідомляв УНН, в лютому поточного року Печерський районний суд Києва заборонив Святашу залишати межі України через борги. Але захист нардепа оскаржив рішення Печерського суду, і Апеляційний суд частково задовольнив скаргу, на підставі того, що це питання за правилами підсудності повинен розглядатися в Дзержинському суді Харкова.
Нагадаємо, після скандальних поправок до Податкового кодексу України громадські працівники вимагали від лідера "Партії Відродження" Віталія Хомутинника здати мандат народного депутата.