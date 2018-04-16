Суд изменил приговор одному из убийц мэра Старобельска на пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Одному из убийц мэра Старобельска изменено приговор на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины в составе организованной преступной группы, выполняя заказ на убийство, застрелили указанное должностное лицо на территории двора Старобельского городского совета", - говорится в сообщении.
Приговором первой инстанции двух убийц приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако Апелляционный суд пересмотрел дело и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор, которым одного из убийц мэра пока приговорили к более суровому наказанию - пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлено без изменений.
Уголовное производство в отношении организатора этого заказного убийства выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.
Напомним, Старобельский районный суд Луганской области по делу экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова допросил бывшего руководителя Луганской ОГА Михаила Болотских.