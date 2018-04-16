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Суд змінив вирок одному з вбивць мера Старобільська на довічне ув'язнення

Суд змінив вирок одному з вбивць мера Старобільська на довічне ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Одному з вбивць мера Старобільська змінено вирок на довічне позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.

"Розслідуванням встановлено, що двоє мешканців Луганщини у складі організованої злочинної групи, виконуючи замовлення на вбивство, застрелили вказаного посадовця на території подвір’я Старобільської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Вироком першої інстанції двох вбивць засуджено до 15 років позбавлення волі. Проте Апеляційний суд переглянув справу та частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора, ухваливши новий вирок, яким одного з вбивць мера наразі засуджено до найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі. Стосовно другого учасника злочинної групи вирок суду залишено без змін.

Кримінальне провадження стосовно організатора цього замовного вбивства виділено в окреме провадження та його оголошено у розшук.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області у справі екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова допитав колишнього керівника Луганської ОДА Михайла Болотських.

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