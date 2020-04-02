Суд оставил залог в более 1 млн грн заместителю директора Одесского припортового завода
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения заместителю директора Одесского припортового завода Степану Киминчиджи, которого подозревают в причастности к заданию завода ущерб на сумму 93,3 млн грн убытков в виде залога с возложением на него обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил постановление следственного судьи без изменений”, — говорится в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 1 млн грн заместителю директора АО “Одесский припортовый завод” Степану Киминчиджи, которого подозревают в причастности к заданию завода ущерб на сумму 93,3 млн грн убытков.