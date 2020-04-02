Суд оставил залог в более 1 млн грн заместителю директора Одесского припортового завода

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80732 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96313 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101568 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100921 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108642 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96382 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104180 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106321 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131301 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130394 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Суд оставил залог в более 1 млн грн заместителю директора Одесского припортового завода

Суд оставил залог в более 1 млн грн заместителю директора Одесского припортового завода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения заместителю директора Одесского припортового завода Степану Киминчиджи, которого подозревают в причастности к заданию завода ущерб на сумму 93,3 млн грн убытков в виде залога с возложением на него обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил постановление следственного судьи без изменений”, — говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 1 млн грн заместителю директора АО “Одесский припортовый завод” Степану Киминчиджи, которого подозревают в причастности к заданию завода ущерб на сумму 93,3 млн грн убытков.

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