Суд залишив заставу в понад 1 млн грн заступнику директора Одеського припортового заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Апеляційна палата залишила без змін запобіжний захід заступникові директора Одеського припортового заводу Степану Кімінчіджі, якого підозрюють у причетності до завдання заводу збитків на суму 93,3 млн грн збитків, у вигляді застави з покладенням на нього обов’язків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“За результатами судового засідання суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив ухвалу слідчого судді без змін”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 1 млн грн заступнику директора АТ “Одеський припортовий завод” Степану Кімінчіджі, якого підозрюють у причетності до завдання заводу збитків на суму 93,3 млн грн збитків.