Суд оставил под стражей экс-руководителя Администрации морских портов Наконечного
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего первого заместителя председатель ГП "Администрация морских портов Украины" Юрия Наконечного, который подозревается в растрате имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
“1 марта 2018 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты... По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 31 января 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и защитника, который действует в интересах подозреваемого Наконечного Ю.В., — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, мера пресечения будет действовать до 28 марта 2018 года. Также Наконечный может внести, как альтернативу ареста, залог в сумме 5,556 млн грн.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о подозрении 8 бывшим и нынешним чиновникам “Администрации морских портов Украины” в завладении 247 млн гривен.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (“завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой”).
Напомним, 29 января НАБУ проводило обыск на территории Одесского филиала Государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”.