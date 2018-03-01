Суд залишив під вартою екс-керівника Адміністрації морських портів Наконечного
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього першого заступника голова ДП “Адміністрація морських портів України” Юрія Наконечного, який підозрюється у розтраті майна. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
“1 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту... За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 31 січня 2018 року залишено без змін, апеляційні скарги прокурора та захисника, який діє в інтересах підозрюваного Наконечного Ю.В., — без задоволення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, запобіжний захід діятиме до 28 березня 2018 року. Також Наконечний може внести, як альтернативу арешту, заставу у сумі 5,556 млн грн.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомили про підозру 8 колишнім та нинішнім чиновникам “Адміністрації морських портів України” у заволодінні 247 млн гривень.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою”).
Нагадаємо, 29 січня НАБУ проводило обшук на території Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.