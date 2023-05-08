Суд оставил Насирова под стражей

Апелляционная палата ВАКС сегодня рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 7 апреля о продлении срока содержания под стражей бывшего главы ГФС Украины с альтернативой внесения более 523 млн грн залога.

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«По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений», - говорится в сообщении.

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Бывший чиновник подозревается в вероятном получении в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с возмещением НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам, в значительном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

В феврале 2023 года сообщалось, что следствие по делу в отношении бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере - более 722 млн грн, завершено.