Суд залишив Насірова під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою з можливістю внесення застави колишнього голову ДФС України Романа Насірова, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - понад 722 млн грн. Про це УНН повідомляє з посилання на суд.
Апеляційна палата ВАКС сьогодні розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 7 квітня про продовження строку тримання під вартою колишнього голови ДФС України з альтернативою внесення понад 523 млн грн застави.
Цитата
«За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Колишній посадовець підозрюється в ймовірному одержанні на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із відшкодуванням ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам, у значному розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).
У лютому 2023 року повідомлялося, що слідство у справі щодо колишнього голови ДФС України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - понад 722 млн грн, завершено.