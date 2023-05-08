Суд залишив Насірова під вартою

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою з можливістю внесення застави колишнього голову ДФС України Романа Насірова, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - понад 722 млн грн. Про це УНН повідомляє з посилання на суд.

Апеляційна палата ВАКС сьогодні розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 7 квітня про продовження строку тримання під вартою колишнього голови ДФС України з альтернативою внесення понад 523 млн грн застави.

Цитата

«За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Колишній посадовець підозрюється в ймовірному одержанні на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із відшкодуванням ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам, у значному розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

У лютому 2023 року повідомлялося, що слідство у справі щодо колишнього голови ДФС України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - понад 722 млн грн, завершено.

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