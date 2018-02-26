Суд закрыл дело против Колобова, но арест имущества не отменил

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева обнародовал полный текст постановления о закрытии уголовного производства против бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова по подозрению в служебной халатности при выделении госсредств в сумме 220 млн грн на обустройство спецлинии "Укртелекома", передает УНН со ссылкой на соответствующее решение суда.

В постановлении отмечается, что ГПУ еще 7 декабря 2017 года обратилась в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности и закрытия уголовного производства против Колобова в связи с истечением сроков давности.

Действия экс-министра, в частности, были квалифицированны по ч. 2 ст. 367 УК, "как служебная халатность, что выразилась в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба государственным интересам на сумму 220 млн грн, превышающей 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В частности, как говорится в постановлении, согласно условиям конкурса по продаже "Укртелекома" компании "ЕСУ", последняя обязывалась создать в течение двух лет телекоммуникационную сеть специального назначения с последующей бесплатной передачей этой спецсети в госсобственность. То есть, после создания ее должны были передать Госспецсвязи. Но в дальнейшем средства на оборудование для сети спецсвязи, все же, были выделены не частным предприятием, а государством, вопреки условиям договора купли-продажи "Укртелекома".

В своем решении суд отметил, что уголовное правонарушение, в чем подозревается Колобов, является преступлением средней тяжести, и срок давности такого преступления составляет 5 лет.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что подозреваемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2. ст. 367 УК 20 августа 2012 года, то есть, в настоящее время, с момента совершения уголовного преступления прошло более 5 лет", - говорится в постановлении.

В связи с этим, суд пришел к выводу о возможности освобождения Колобова от уголовной ответственности на основании истечения сроков давности.

"ЛИЦО_3 (речь идет о Юрие Колобове - ред.) ... от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 367 УК Украины на основании ст. 49 УК Украины - уволить, а уголовное производство, внесено в Единый реестр досудебных расследований ... - закрыть", - постановил суд.

В то же время Печерский районный суд Киева отказал защите в удовлетворении ходатайства об отмене ареста имущества Колобова.

Как сообщал УНН, 21 февраля 2018 года Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) УК в связи с истечением срока давности.

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