Суд закрив справу проти Колобова, але арешт майна не скасував

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва оприлюднив повний текст ухвали про закриття кримінального провадження проти колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за підозрою у службовому недбальстві при виділенні держкоштів у сумі 220 млн грн на облаштування спецлінії “Укртелекому”, передає УНН з посиланням на відповідне рішення суду.

В ухвалі зазначається, що ГПУ ще 7 грудня 2017 року звернулася до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження проти Колобова у зв’язку з закінченням строків давності.

Дії екс-міністра, зокрема, були кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК, “як службова недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди державним інтересам на суму 220 млн грн, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Зокрема, як ідеться в ухвалі, відповідно до умов конкурсу з продажу “Укртелекому” компанії “ЕСУ”, остання зобов’язувалася створити протягом двох років телекомунікаційну мережу спеціального призначення з подальшою безплатною передачею цієї спецмережі у держвласність. Тобто, після створення її мали передати Держспецзв’язку. Але в подальшому кошти на обладнання для мережі спецзв’язку, все ж таки, були виділені не приватним підприємством, а державою, всупереч умов договору купівлі-продажу “Укртелекому”.

У своєму рішенні суд зазначив, що кримінальне правопорушення, в чому підозрюється Колобов, є злочином середньої тяжкості, і термін давності такого злочину становить 5 років.

“В ході судового розгляду встановлено, що підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2. ст. 367 ККУ 20 серпня 2012 року, тобто, на даний час, з моменту вчинення кримінального правопорушення, пройшло більше 5 років”, — йдеться в ухвалі.

У зв’язку з цим, суд прийшов до висновку про можливість звільнення Колобова від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності.

“ОСОБА_3 (йдеться про Юрія Колобова — ред.) ... від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України на підставі ст. 49 КК України — звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... — закрити”, — ухвалив суд.

Водночас Печерський районний суд Києва відмовив захисту у задоволенні клопотання про скасування арешту майна Колобова.

Як повідомляв УНН, 21 лютого 2018 року Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ у зв’язку із закінченням терміну давності. 

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