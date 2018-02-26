Суд закрив справу проти Колобова, але арешт майна не скасував

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва оприлюднив повний текст ухвали про закриття кримінального провадження проти колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за підозрою у службовому недбальстві при виділенні держкоштів у сумі 220 млн грн на облаштування спецлінії “Укртелекому”, передає УНН з посиланням на відповідне рішення суду.