Суд арестовал одного из служащих банка, который вывел активы более чем на 1 млрд грн, и определил залог в 41,3 млн грн

"Сегодня одному из участников преступной группы - гр. Демченко - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор также сообщил, что судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.

Напомним, Департамент ГПУ в сфере экономики совместно с НП и СБУ разоблачили должностных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.