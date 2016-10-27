Суд заарештував одного із службовців банку, який вивів активи на понад 1 млрд грн, і визначив заставу у 41,3 млн грн

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 5238 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 10699 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 20244 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 28411 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 41303 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 69301 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 80409 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 147696 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207501 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193959 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.3 м/с
57 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 17347 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 13725 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 14728 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 17503 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 13021 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 5238 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 14669 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 28411 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 496299 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 329256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 1320 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 3472 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 128889 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 188161 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 130610 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Суд заарештував одного із службовців банку, який вивів активи на понад 1 млрд грн, і визначив заставу у 41,3 млн грн

Суд заарештував одного із службовців банку, який вивів активи на понад 1 млрд грн, і визначив заставу у 41,3 млн грн

Київ • УНН

 • 7805 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для одного із службовців АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який вивів активи фінустанови на понад 1 млрд грн, у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

 

 

“Сьогодні одному з учасників злочинної групи — гр. Демченко О. І. — повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна”, — написав Ю.Луценко.

Генпрокурор також повідомив, що судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн.

Нагадаємо, Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України — колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73