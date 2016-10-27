Суд заарештував одного із службовців банку, який вивів активи на понад 1 млрд грн, і визначив заставу у 41,3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд обрав запобіжний захід для одного із службовців АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який вивів активи фінустанови на понад 1 млрд грн, у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні одному з учасників злочинної групи — гр. Демченко О. І. — повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна”, — написав Ю.Луценко.
Генпрокурор також повідомив, що судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн.
Нагадаємо, Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України — колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.