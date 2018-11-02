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Суд по вопросам интеллектуальной собственности отобрал 63 кандидатов

Суд по вопросам интеллектуальной собственности отобрал 63 кандидатов

Киев  •  УНН

 • 14087 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Положительные результаты с первого этапа вступительных испытаний на должности судей Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности получили 63 кандидата. Также они допущены к собеседованию. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.

“1 ноября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинговые результаты составленного кандидатами 3 октября 2018 года экзамена во время квалификационного оценивания в рамках конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности”, — говорится в сообщении.

С общими результатами первого этапа квалификационного оценки “Экзамен” можно ознакомиться по этой ссылке.

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В целом к конкурсу на должность судьи Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности были допущены 210 кандидатов. На экзамен — письменное анонимное тестирование и практическое задание, которое участники составляли в один день, появились 148 кандидатов. Успешно с ним справились 63 кандидата.

Минимальный проходной балл среди победителей экзамена составляет 145,25. Далее победителей экзамена ожидает следующий этап конкурса — собеседование с членами ВККСУ.

Среди победителей наблюдается гендерный баланс: 31- женщина и 32 — мужчины. Подавляющее большинство кандидатов, а именно 76% — в возрасте 30-39 лет, 19% кандидатов, прошедших дальше — от 40 до 49 лет. Самыми активными оказались кандидаты из Киева (19% кандидатов), Днепропетровской области (13% кандидатов) и Ровенская области (10% кандидатов). Участники, успешно сдавшие квалификационный экзамен в рамках конкурса к IP-суда, преимущественно являются судьями (54 кандидата), кандидатов с опытом адвокатов и патентных поверенных по 2 соответственно.

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Отметим, IP-суд будет рассматривать дела по правилам хозяйственного судопроизводства, изложенных в новом Хозяйственном процессуальном кодексе, а именно дела о правах интеллектуальной собственности.

В частности:

  • дела по спорам о правах на изобретение, полезную модель, промышленный образец, торговую марку;
  • дела по спорам о регистрации, учету прав интеллектуальной собственности, признании недействительными, продлении действия, досрочному прекращению патентов, свидетельств, других актов;
  • дела о признании торговой марки хорошо известной; дела по спорам о правах автора и смежным правам;
  • дела по спорам о заключении, изменении, расторжении и исполнения договора о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, коммерческой концессии;
  • дела по спорам, возникающим из отношений, связанных с защитой от недобросовестной конкуренции.

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Напомним, 26 декабря 2017 года США дали Украине 120 дней на усиление защиты прав интеллектуальной собственности.

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