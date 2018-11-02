Суд з питань інтелектуальної власності відібрав 63 кандидатів

“1 листопада 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтингові результати складеного кандидатами 3 жовтня 2018 року іспиту під час кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу на зайняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності”, — йдеться у повідомленні.

Із загальними результатами першого етапу кваліфікаційного оцінювання “Іспит” можна ознайомитись за цим посиланням.

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Загалом до конкурсу на посаду судді Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності було допущено 210 кандидатів. На іспит – письмове анонімне тестування та практичне завдання, яке учасники складали в один день, з’явились 148 кандидатів. Успішно з ним справились 63 кандидати.

Мінімальний прохідний бал серед переможців іспиту складає 145,25. Далі на переможців іспиту очікує наступний етап конкурсу – співбесіди з членами ВККСУ.

Серед переможців спостерігається гендерний баланс: 31- жінка та 32 – чоловіки. Переважна більшість кандидатів, а саме 76% - віком 30-39 років, 19% кандидатів, що пройшли далі - від 40 до 49 років. Найактивнішими виявились кандидати з Києва (19% кандидатів), Дніпропетровської області (13% кандидатів) та Рівненська області (10% кандидатів). Учасники, що успішно склали кваліфікаційний іспит в межах конкурсу до IP-суду, переважно є суддями (54 кандидати), кандидатів з досвідом адвокатів та патентних повірених по 2 відповідно.

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Зазначимо, ІР-суд буде розглядати справи за правилами господарського судочинства, які викладені у нових Господарських процесуальних кодексах, а саме справи щодо прав інтелектуальної власності.

Зокрема:



справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку;



справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів;



справи про визнання торговельної марки добре відомою; справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав;



справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;



справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції.



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Нагадаємо, 26 грудня 2017 року США дали Україні 120 днів на посилення захисту прав інтелектуальної власності.