Суд Южной Кореи обязал Японию выплатить компенсацию "женщинам для утешения", которых заставляли работать в борделях во время войны

Южнокорейский суд обязал Японию выплатить компенсацию группе женщин, которые были вынуждены работать в военных борделях во время Второй мировой войны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата Есть основания считать, что существует общее международное право, которое не признает иммунитета государства за незаконный акт независимо от того, был ли этот акт суверенным - говорится в заявлении апелляционного суда.

Суд также отметил, что дело подпадает под юрисдикцию Южной Кореи, поскольку истцы проживают в стране и требуют компенсации за действия, которые считаются "незаконными" согласно ее гражданскому законодательству.

16 жертв подали иск в 2016 году, требуя компенсации около 155 тысяч долларов для каждой. Сначала Центральный окружной суд Сеула отклонил дело, ссылаясь на суверенный иммунитет - правовую доктрину, которая позволяет государству быть освобожденным от гражданского иска в иностранных судах. Однако Высокий суд Сеула отменил решение суда низшей инстанции, признав юрисдикцию южнокорейских судов над японским правительством как ответчиком.

Реакция Японии

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что это решение противоречит международному праву и договоренностям между двумя странами.

В Токио считают, что вопрос был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, который нормализовал дипломатические отношения, кроме того Япония и Южная Корея договорились прекратить споры в соглашении 2015 года.

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