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Суд Египта отложил слушания по делу о компенсации за блокирование Суэцкого канала

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Суд Египта в субботу отложил слушания по иску о компенсации, поданным администрацией Суэцкого канала против владельцев контейнеровоза, который блокировал канал шесть дней в марте, что дает сторонам больше времени для переговоров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, передает УНН.

Суд Египта отложил слушания по делу о компенсации за блокирование Суэцкого канала

Юрист, представляющий владельца судна, сказал, что обе стороны просили отложить субботние слушания, чтобы дать возможность для дальнейших переговоров.

Цитата:

"Обе стороны запросили отсрочку, и мы еще не определили какую-то (конкретную - ред.) сумму компенсации, и это будет сделано после проведения нескольких новых раундов переговоров с Суэцким каналом", - сказал адвокат.

Суд назначил слушания на 20 июня, сообщила администрация Суэцкого канала на своей странице в Facebook.

Что было ранее

Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, 23 марта застрял в канале за сильного ветра, остановив движение в обоих направлениях и причинив ущерб мировой торговле.

Администрация Суэцкого канала сначала требовала 916 миллионов долларов в качестве компенсации от японского владельца Ever Given компании Shoei Kisen.

Но ранее на этой неделе администрация Суэцкого канала заявила, что готова принять 550 млн долларов, включая залог в 200 млн долларов, внесенный для обеспечения возврата судна, и остальную часть суммы, подлежащей оплате, через аккредитивы.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сказал, что Shoei Kisen предложила заплатить 150 млн долларов.

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