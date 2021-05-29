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The Guardian

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Суд Єгипту відклав слухання у справі про компенсацію за блокування Суецького каналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Суд Єгипту в суботу відклав слухання за позовом про компенсацію, поданим адміністрацією Суецького каналу проти власників контейнеровоза, який блокував канал шість днів в березні, що дає сторонам більше часу для переговорів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, передає УНН.

Суд Єгипту відклав слухання у справі про компенсацію за блокування Суецького каналу

Юрист, який представляє власника судна, сказав, що обидві сторони просили відкласти суботні слухання, щоб дати можливість для подальших переговорів.

Цитата:

"Обидві сторони запросили відстрочку, і ми ще не визначили якусь (конкретну - ред.) суму компенсації, і це буде зроблено після проведення декількох нових раундів переговорів з Суецьким каналом", - сказав адвокат.

Суд призначив слухання на 20 червня, повідомила адміністрація Суецького каналу на своїй сторінці в Facebook.

Що було раніше

Ever Given, один з найбільших контейнеровозів в світі, 23 березня застряг у каналі через сильний вітер, зупинивши рух в обох напрямках і завдавши збитків світовій торгівлі.

Адміністрація Суецького каналу спочатку вимагала 916 мільйонів доларів як компенсацію від японського власника Ever Given компанії Shoei Kisen.

Але раніше цього тижня адміністрація Суецького каналу заявила, що готова прийняти 550 мільйонів доларів, включаючи заставу в 200 мільйонів доларів, внесену для забезпечення повернення судна, і решту суми, що підлягає оплаті, через акредитиви.

Голова адміністрації Суецького каналу Усама Рабіа сказав, що Shoei Kisen запропонувала заплатити 150 мільйонів доларів. 

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