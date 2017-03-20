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Суд установил надлежащего кредитора банка "Михайловский"

Суд установил надлежащего кредитора банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Надлежащим кредитором банка "Михайловский", то есть владельцем его кредитного портфеля, определено финансовую компанию "Фагор". Об этом говорится в решении Черкасского районного суда Черкасской области, которое было оставлено в силе постановлением Апелляционного суда Черкасской области и вступило в законную силу, передает УНН.

Суд установил, что финансовая компания "Фагор" является добросовестным приобретателем прав по кредитным договорам банка, а потому судебные споры между Фондом гарантирования вкладов физлиц и финансовой компанией "Плеяда" не имеют никаких последствий для нее.

Пока договор между финансовой компанией "Фагор" и финансовой компанией "Плеяда" не будет оспорено в суде, он будет считаться действительным за презумпцией.

Поэтому все заемщики, которые погасили свою задолженность по реквизитам ФК "Фагор" и получили соответствующие справки о погашении задолженности, выполнили свои обязательства по кредитным договорам должным образом и в полном объеме.

"Таким образом, учитывая заключенные договоры факторинга, направлены уведомления истцу (заемщик банка "Михайловский "- ред.) об изменении кредитора в обязательстве, ответчик (ФК" Фагор "- ред.) является правомерным владельцем приобретенных прав требований и надлежащим кредитором за кредитным договором, заключенным с истцом.

Все платежи, произведенные истцом в погашение задолженности перед ответчиком, являются надлежащим исполнением обязательств по кредитному договору, а ответчик надлежащим получателем и владельцем внесенных средств. Более того, учитывая, что истец в полном объеме и надлежащим образом выполнил обязательства по кредитному договору, путем перечисления средств в пользу ответчика, обязательства по кредитному договору, заключенному с истцом, считаются такими, что прекратились ", - говорится в решении суда.

Фонд гарантирования вкладов физлиц и банк "Михайловский" в лице уполномоченного ФГВФЛ пытались отменить указанное судебное решение, подав апелляционные жалобы на него. Но и апелляционный суд установил, что требования ФГВФЛ и банка "Михайловский" неправомерны, подтвердив таким образом, что суд первой инстанции должным образом определил кредитора банка в лице ФК "Фагор", который имеет право принимать средства от заемщиков "Михайловского" .

Напомним, такое решение суда общей юрисдикции корреспондируется с решением Высшего административного суда Украины о том, что кредитный портфель банка "Михайловский" надлежащим образом передан финансовой компании "Плеяда" (которая в свою очередь передала его финансовой компании "Фагор" ).

Ранее ФГВФЛ сообщал, что окончательное решение может быть вынесено хозяйственным судом или судом общей юрисдикции по существу.

Как ранее сообщал УНН, ФГВФЛ дважды признал договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" ничтожным (по основным и дополнительным основаниям). После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора является противоправным  и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.

Окружной админсуд отменил и этот приказ Фонда, однако Киевский апелляционный административный суд отменил предыдущее судебное решение, причем, как отмечают эксперты, на довольно сомнительных основаниях. Решение Киевского апелляционного административного суда уже обжаловано в ВАСУ.

Эксперты считают, что решение Киевского апелляционного административного суда не выстоит в Высшем административном суде, поскольку оно грубо нарушило нормы Конституции Украины и является незаконным по своему содержанию.

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