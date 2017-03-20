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Суд встановив належного кредитора банку “Михайлівський”

Суд встановив належного кредитора банку “Михайлівський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Належним кредитором банку “Михайлівський”, тобто власником його кредитного портфелю, визначено фінансову компанію “Фагор”. Про це йдеться у рішенні Черкаського районного суду Черкаської області, яке було залишено в силі ухвалою Апеляційного суду Черкаської області і набрало законної сили, передає УНН.

Cуд встановив, що фінансова компанія “Фагор” є добросовісним набувачем прав за кредитними договорами банку, а тому судові спори між Фондом гарантування вкладів фізосіб та фінансовою компанією “Плеяда” не мають жодних наслідків для неї.

Доки договір між фінансовою компанією “Фагор” та фінансовою компанією “Плеяда” не буде оскаржено у суді, він вважатиметься дійсним за презумпцією.

А тому усі позичальники, які погасили свою заборгованість за реквізитами ФК “Фагор” та отримали відповідні довідки про погашення заборгованості, виконали свої зобов’язання по кредитних договорах належним чином та в повному обсязі.

“Таким чином, враховуючи укладені договори факторингу, направлені повідомлення позивачу (позичальник банку "Михайлівський“ — ред.) про зміну кредитора в зобов'язанні, відповідач (ФК "Фагор“ — ред.) є правомірним власником придбаних прав вимог та належним кредитором за кредитним договором, укладеним з позивачем.

Всі платежі, здійснені позивачем в погашення заборгованості перед відповідачем, є належним виконанням зобов'язань за кредитним договором, а відповідач належним отримувачем та власником внесених коштів. Більше того, враховуючи, що позивач в повному обсязі та належним чином виконав зобов'язання за кредитним договором, шляхом перерахування коштів на користь відповідача, зобов'язання за кредитним договором, укладеним з позивачем, вважаються такими, що припинились”, — йдеться у рішенні суду.

Фонд гарантування вкладів фізосіб та банк “Михайлівський” в особі уповноваженого ФГВФО намагалися скасувати вказане судове рішення, подавши апеляційні скарги на нього. Проте й апеляційний суд встановив, що вимоги ФГВФО та банку “Михайлівський” неправомірні, підтвердивши таким чином, що суд першої інстанції належно визначив кредитора банку в особі ФК “Фагор”, який має право приймати кошти від позичальників “Михайлівського”.

Нагадаємо, таке рішення суду загальної юрисдикції кореспондується з рішенням Вищого адміністративного суду України про те, що кредитний портфель банку “Михайлівський” був належним чином переданий фінансовій компанії “Плеяда” (яка в свою чергу передала його фінансовій компанії “Фагор”).

Раніше ФГВФО повідомляв, що остаточне рішення може бути винесено господарським судом або судом загальної юрисдикції по суті.

Як раніше повідомляв УНН, ФГВФО двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним (за основними і додатковими підставами). Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв новий наказ про нікчемність договору за додатковими підставами.

Окружний адмінсуд скасував і цей наказ Фонду, проте Київський апеляційний адміністративний суд скасував попереднє судове рішення, при чому, як наголошують експерти, на досить сумнівних підставах. Рішення Київського апеляційного адміністративного суду вже оскаржено до ВАСУ.

Експерти вважають, що рішення Київського апеляційного адміністративного суду не вистоїть у Вищому адміністративному суді, оскільки воно грубо порушило норми Конституції України та є незаконним за своїм змістом.

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