Суд в очередной раз перенес рассмотрение кассационных жалоб Пукача
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховный суд снял с рассмотрения кассационную жалобу бывшего начальника департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Алексея Пукача, который приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Пукача Григорий Демиденко.
"Суд снял с рассмотрения, даты на когда перенесли пока нет", - сказал Демиденко
Как сообщал УНН, 9 октября Верховный суд уже переносил рассмотрение кассационных жалоб Пукача на 7 ноября.
Напомним, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил ексначальника внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Пукач был этапирован из Лукьяновского СИЗО в Чертковского колонии в Тернопольской области.
Верховный Суд на 14 ноября 2018 года назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций по ексгенерал МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Напомним, адвокат Пукача разъяснил ситуацию по кассации по делу об убийстве Гонгадзе.