Суд вкотре переніс розгляд касаційних скарг Пукача
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховний суд зняв з розгляду касаційну скаргу колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, який засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Пукача Григорій Демиденко.
"Суд зняв з розгляду, дати на коли перенесли наразі не має",- сказав Демиденко
Як повідомляв УНН, 9 жовтня Верховний суд вже переносив розгляд касаційних скарг Пукача на 7 листопада.
Нагадаємо, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив ексначальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Пукача було етаповано з Лук’янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині.
Верховний Суд на 14 листопада 2018 року призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо ексгенерал МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Нагадаємо, адвокат Пукача роз’яснив ситуацію стосовно касації у справі про вбивство Гонгадзе.