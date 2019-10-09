Суд переніс розгляд касаційних скарг Пукача
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Верховний суд переніс розгляд касаційних скарг колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, який засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та потерпілого у справі Олексія Подольського. Про це журналісту УНН повідомили в ВС.
“Розгляд касаційних скарг перенесли на 7 листопада на 15:00”, — сказали у пресслужбі.
У пресслужбі розповіли, що розгляд перенесли через перешкоджання представником потерпілого проведення судового засідання.
Нагадаємо, адвокат Пукача роз’яснив ситуацію стосовно касації у справі про вбивство Гонгадзе.
Як повідомлялося раніше, Верховний Суд на 14 листопада 2018 року призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо ексгенерал МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Також, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив ексначальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.