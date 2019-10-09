Суд перенес рассмотрение кассационных жалоб Пукача
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Верховный суд перенес рассмотрение кассационных жалоб бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который осужден к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе и пострадавшего по делу Алексея Подольского. Об этом журналисту УНН сообщили в ВС.
"Рассмотрение кассационных жалоб перенесли на 7 ноября на 15:00", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что рассмотрение перенесли из-за препятствования представителем потерпевшего проведению судебного заседания.
Напомним, адвокат Пукача разъяснил ситуацию по кассации по делу об убийстве Гонгадзе.
Как сообщалось ранее, Верховный Суд на 14 ноября 2018 года назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций в отношении экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Также, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил экс-начальника внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.