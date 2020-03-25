Суд определил размер залога Дзюдзю и обязал носить электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 600 тыс. грн руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.
"ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов, то есть 630 600 грн", - сообщили в пресс-службе.
Также на Дзюдзя положено следующие обязанности: являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд в определенное время, прокурору или суд, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего проживания и в случае трудоустройства о смене работы и сдать на хранение в соответствующего подразделения Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Напомним, руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю сообщено о подозрении в получении взятки.