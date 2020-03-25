Суд визначив розмір застави Дзюдзю та зобов’язав носити електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 600 тисяч грн керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ВАКС.
"ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, тобто 630 600 грн",- повідомили в пресслужбі.
Також на Дзюдзю покладено наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду у визначений час, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання та у випадку працевлаштування про зміну роботи та здати на зберігання до відповідного підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право виїзду закордон та носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю повідомлено про підозру у одержанні хабаря.