Суд отстранил от должности мэра Бучи А.Федорука

"Отстранили (А.Федорука - ред.) от должности на два месяца по ходатайству Генеральной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 13 октября Печерский райсуд избрал для мэра Бучи Анатолия Федорука меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с применением электронного браслета.

Как сообщал УНН, мэру Бучи А.Федоруку сообщено о подозрении в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории.

Во время обысков у мэра Бучи изъяты документы, свидетельствующие о превышении полномочий должностными лицами городского совета.