Суд отстранил от должности мэра Бучи А.Федорука
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Печерский районный суд Киева отстранил от должности мэра города Бучи Анатолия Федорука. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"Отстранили (А.Федорука - ред.) от должности на два месяца по ходатайству Генеральной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 13 октября Печерский райсуд избрал для мэра Бучи Анатолия Федорука меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с применением электронного браслета.
Как сообщал УНН, мэру Бучи А.Федоруку сообщено о подозрении в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории.
Во время обысков у мэра Бучи изъяты документы, свидетельствующие о превышении полномочий должностными лицами городского совета.