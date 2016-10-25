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15 марта, 19:03 • 116580 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170969 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140767 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133027 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114312 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106353 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102089 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд отстранил от должности мэра Бучи А.Федорука

Суд отстранил от должности мэра Бучи А.Федорука

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Печерский районный суд Киева отстранил от должности мэра города Бучи Анатолия Федорука. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Отстранили (А.Федорука - ред.) от должности на два месяца по ходатайству Генеральной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 13 октября Печерский райсуд избрал для мэра Бучи Анатолия Федорука меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с применением электронного браслета.

Как сообщал УНН, мэру Бучи А.Федоруку сообщено о подозрении в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории.

Во время обысков у мэра Бучи изъяты документы, свидетельствующие о превышении полномочий должностными лицами городского совета.

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