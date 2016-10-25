Суд відсторонив від посади мера Бучі А.Федорука
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва відсторонив від посади міського голову міста Бучі Анатолія Федорука. Про це повідомили УНН у прес-службі Генеральньої прокуратури України.
"Відсторонили (А.Федорука – ред.) від посади на два місяці за клопотанням енеральної прокуратури", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, 13 жовтня Печерський райсуд обрав для мера Бучі Анатолія Федорука запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту із застосуванням електронного браслета.
Як повідомляв УНН, міському голові Бучі А.Федоруку повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорі.
Під час обшуків у мера Бучі вилучено документи, які свідчать про перевищення повноважень посадовими особами міської ради.