Суд отправил под домашний арест одного из подозреваемых в нападении на Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Херсонский городской суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
"Выбрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета", - отметили в ведомстве.
Завтра, 23 августа, суд будет избирать меру пресечения еще одному подозреваемому в преступлении.
Напомним, другого подозреваемого в нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - Николая Новикова - отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.
Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.