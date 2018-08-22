Суд відправив під домашній арешт одного з підозрюваних у нападі на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Херсонський міський суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
"Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосування електронного браслета", - зазначили у відомстві.
Завтра, 23 серпня, суд обиратиме запобіжний захід ще одному підозрюваному у злочині.
Нагадаємо, іншого підозрюваного у нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк - Миколу Новікова - відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.
Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.