Суд отказался снять арест с денег Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о снятии ареста с 50 тыс. долл. наличных средств, которые были изъяты из банковского учреждения. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает УНН.
По информации САП, вчера состоялось очередное заседание по делу Насирова и руководителя департамента ГФС, во время которого защита заявила ходатайство о снятии ареста с денежных средств Насирова.
"С учетом позиции сторон, суд, объявив вступительную и резолютивную часть принятого решения, отказал в удовлетворении поданного ходатайства", - отметили в прокуратуре.
Также, как рассказали в САП, прокуроры сумели на вчерашнем заседании зачитать 24 страницы обвинительного акта. То есть, уже зачитано 284 страницы с 774 имеющихся.
Следующее заседание по делу Насирова запланировано на 9:00 28 августа.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил экс-руководителю ГФС Роману Насирову процессуальные обязанности до 13 октября.
Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности главы ГФС.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).