Суд відмовився зняти арешт з грошей Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про зняття арешту з 50 тис. дол. готівкових коштів, які були вилучені з банківської установи. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, передає УНН.
За інформацією САП, вчора відбулося чергове засідання у справі Насірова та керівника департаменту ДФС, під час якого захист заявив клопотання про зняття арешту з коштів Насірова.
"З урахуванням позиції сторін, суд, проголосивши вступну та резолютивну частину прийнятого рішення, відмовив у задоволенні поданого клопотання", - зазначили у прокуратурі.
Також, як розповіли у САП, прокурори зуміли на вчорашньому засіданні зачитати 24 сторінки обвинувального акту. Тобто, вже зачитано 284 сторінки із 774 наявних.
Наступне засідання у справі Насірова заплановане на 9:00 28 серпня.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив екс-керівнику ДФС Роману Насірову процесуальні обов'язки до 13 жовтня.
Нагадаємо, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).